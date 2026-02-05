MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Versteigerung statt einfach nur Verkauf: Zwickauer Kita kommt nach der Schließung unter den Hammer

Die Zwickauer Kita an der Gutwasserstraße kommt nach der Schließung unter den Hammer.
Die Zwickauer Kita an der Gutwasserstraße kommt nach der Schließung unter den Hammer. Bild: Ralph Köhler
Die Zwickauer Kita an der Gutwasserstraße kommt nach der Schließung unter den Hammer.
Die Zwickauer Kita an der Gutwasserstraße kommt nach der Schließung unter den Hammer. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Versteigerung statt einfach nur Verkauf: Zwickauer Kita kommt nach der Schließung unter den Hammer
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat will die Kita an der Gutwasserstraße nicht einfach nur verkaufen, er hat eine Versteigerung durchgesetzt – um den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Dabei gibt es aber einen kleinen Haken.

Die Kindertagesstätte an der Zwickauer Gutwasserstraße soll nach ihrer Schließung versteigert werden. Das hat der Stadtrat auf Antrag der Fraktion Bürger für Zwickau (BfZ) entschieden. Man wolle sicherstellen, den höchstmöglichen Preis zu erzielen. „Es wäre doch schön, wenn wir so viel Geld wie möglich aus der Veräußerung bekommen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
30.01.2026
4 min.
Zwickau schließt erste Kita und kündigt an: Jeder zweite Betreuungsplatz muss wegfallen
Oberbürgermeisterin Constance Arndt (rechts) vor dem Rathaus im Gespräch mit demonstrierenden Eltern, Erziehern und Kindern.
Die kleinste Kita Zwickaus an der Gutwasserstraße wird jetzt endgültig geschlossen. Das ist erst der Anfang. Aufgrund der Geburtenzahlen sind schon bald die Hälfte aller Kita-Plätze überflüssig.
Michael Stellner
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
26.01.2026
4 min.
„So produziert man Politikverdrossenheit“ - Zwickaus kleinste Kita vor dem Aus
Marco Preuß, David Richter und Erik Witzke sind Väter, deren Kinder die Kita Gutwasserstraße besuchen. Sie sind enttäuscht, dass die Stadt die Kita schließen, die Villa verkaufen will.
Hohe Kosten, Sanierungsaufwand, weniger Kinder – Zwickau will die Kita Gutwasserstraße schließen. Eltern wollen das abwenden und kritisieren die Entscheidung im Stadtrat als übereilt.
Holger Weiß
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
Mehr Artikel