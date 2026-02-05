Versteigerung statt einfach nur Verkauf: Zwickauer Kita kommt nach der Schließung unter den Hammer

Zwickau
Der Stadtrat will die Kita an der Gutwasserstraße nicht einfach nur verkaufen, er hat eine Versteigerung durchgesetzt – um den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Dabei gibt es aber einen kleinen Haken.
Die Kindertagesstätte an der Zwickauer Gutwasserstraße soll nach ihrer Schließung versteigert werden. Das hat der Stadtrat auf Antrag der Fraktion Bürger für Zwickau (BfZ) entschieden. Man wolle sicherstellen, den höchstmöglichen Preis zu erzielen. „Es wäre doch schön, wenn wir so viel Geld wie möglich aus der Veräußerung bekommen...
