Versuchter Mord an Kindern und ein explodiertes Motorrad: Das waren die spektakulärsten Prozesse an westsächsischen Gerichten 2025

Tausende Strafverfahren werden in den Gerichten im Landkreis Zwickau pro Jahr verhandelt. Die „Freie Presse“ blickt auf aufsehenerregende Fälle zurück – und nennt den aktuellen Stand der Verfahren.

Gefälschtes Testament: Selbstlose Krankenschwester oder habgierige Kriminelle? Diese Frage stand über einem Prozess am Landgericht Zwickau, der von Juni bis September einen großen Medienrummel verursacht hat. Angeklagt war eine 41-jährige Zwickauerin wegen Urkundenfälschung, Betrugs und Diebstahls. Der Vorwurf: Sie soll sich ein Erbe von mehr... Gefälschtes Testament: Selbstlose Krankenschwester oder habgierige Kriminelle? Diese Frage stand über einem Prozess am Landgericht Zwickau, der von Juni bis September einen großen Medienrummel verursacht hat. Angeklagt war eine 41-jährige Zwickauerin wegen Urkundenfälschung, Betrugs und Diebstahls. Der Vorwurf: Sie soll sich ein Erbe von mehr...