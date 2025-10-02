Versuchter Mord an seinen Söhnen: Das sagt ein Zwickauer Vater nach dem Urteil

Zwickau
Das Landgericht Zwickau hat am Donnerstag das Urteil gesprochen. Es stuft die Tat als versuchten Mord ein. Wie lange muss der Vater ins Gefängnis?
Fünf Jahre und vier Monate – so lange muss ein Zwickauer Vater in Haft, weil er versucht hat, seine drei Söhne zu töten. Das Landgericht hat den 44-Jährigen am Donnerstag wegen versuchten Mordes verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im vergangenen November seine Söhne (damals vier, sechs und neun Jahre alt)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.