Verteidigungsindustrie: Ein Rettungsanker für Automobilzulieferer in Westsachsen?

Auf dem Automobilforum in Zwickau war das diesmal ein Thema – ein Novum. Ein Branchenkenner sagt: „Es ist ein Markt, der sich gerade auftut.“ Doch es gibt einiges zu beachten.

Wie sich die Zeiten ändern: Auf dem diesjährigen Branchentreff der Automobilindustrie in Zwickau stand ein Thema auf dem Programm, an das noch vor ein paar Jahren nicht zu denken gewesen wäre: Ist die Verteidigungsindustrie ein Markt, in den Automobilzulieferer einsteigen können, um ihre Produktion wieder auszulasten? Auf dem Podium des... Wie sich die Zeiten ändern: Auf dem diesjährigen Branchentreff der Automobilindustrie in Zwickau stand ein Thema auf dem Programm, an das noch vor ein paar Jahren nicht zu denken gewesen wäre: Ist die Verteidigungsindustrie ein Markt, in den Automobilzulieferer einsteigen können, um ihre Produktion wieder auszulasten? Auf dem Podium des...