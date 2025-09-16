Verwirrung in Wilkau-Haßlau: Google Maps lässt abgerissenen Lidl-Markt wieder auferstehen

Auf angeblich aktuellen Fotos ist ein Discounter zu sehen, der nicht mehr existiert. Es ist nicht die einzige Überraschung für Nutzer des Kartendienstes in der Stadt.

Normalerweise braucht niemand eine Navigationshilfe, um den Supermarkt im Ort zu finden. Doch wer in Wilkau-Haßlau auf Google Maps setzt, erlebt eine Überraschung. Die Karten des Internetriesen führen Kunden zu einem Markt, der längst abgerissen wurde. Wo vor Monaten auf den Karten noch der Parkplatz für die benachbarte Comeniusschule auf den... Normalerweise braucht niemand eine Navigationshilfe, um den Supermarkt im Ort zu finden. Doch wer in Wilkau-Haßlau auf Google Maps setzt, erlebt eine Überraschung. Die Karten des Internetriesen führen Kunden zu einem Markt, der längst abgerissen wurde. Wo vor Monaten auf den Karten noch der Parkplatz für die benachbarte Comeniusschule auf den...