Vespa-Treffen „Vespresso“ in Zwickau geht in dritte Runde

Das erste Vespa-Treffen in der Innenstadt war ein voller Erfolg gewesen, zu dem auch Zwickaus Star-Tätowierer Randy Engelhard gekommen war. Jetzt steht die dritte Auflage an.

Wenn Vespas sich dicht an dicht auf Zwickaus Hauptmarkt aneinanderreihen, ist es wieder so weit: Das dritte Vespa-Treffen steht in wenigen Wochen an. Darüber informierten Gastronom Federico Calligaro vom Eiscafé „Dolce Freddo“ sowie der Weinbar „Calice“ und Kevin Kozew vom Unternehmen „Zweirad Kozew“ in sozialen Netzwerken. Am 22....