VHS lädt zum Technologie-Talk in Zwickau

Ein Digitalisierungsexperte stellt Anwendungsbeispiele Künstlicher Intelligenz vor. Anschließend darf diskutiert werden.

Zwickau.

Das spannungsreiche Feld zwischen Mensch und Technologie beschäftigt in der kommenden Woche die Volkshochschule. Sie lädt mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung am 12. September, 19 Uhr, zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion in das Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau. Geladen ist der Chemnitzer Digitalisierungsexperte Dr. Christian Papsdorf, der „anhand praktischer Beispiele die enormen Potenziale, aber auch die Grenzen künstlicher Intelligenz demonstrieren“ will. Das alles vor dem Hintergrund, dass Künstliche Intelligenzen immer mehr Aufgaben übernehmen, die bisher uns Menschen vorbehalten waren. Eine Anmeldung zur Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Kontrovers vor Ort“ ist nicht nötig. (kru)