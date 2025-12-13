Vielauer Tierfreunde laden ein zum Advent im Tierheim

Am Sonntag öffnet der Tierschutzverein die Tore. Wunschzettel sind bereits geschrieben.

Zum „Advent im Tierheim“ lädt das Tierheim Vielau für Sonntag ein. Von 13 bis 16 Uhr stehen am dritten Advent allen Interessierten die Tore offen. Wer Geschenke mitbringen möchte, für den haben die Mitarbeiter um Tierheimchefin Claudia Ruf bereits vor einigen Wochen Wunschlisten geschrieben. Der Wunsch für die Hunde beispielweise steht...