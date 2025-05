Vier weitere Tage: Veranstalter verlängert Frühlingsvolksfest in Zwickau

Das Frühlingsvolksfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft sollte am 11. Mai zu Ende gehen. Der Veranstalter hat die Pläne nun geändert.

Das Frühlingsvolksfest in Zwickau dauert dieses Jahr länger als geplant: Das Volksfest ende erst am 18. Mai, teilt der Zwickauer Schaustellerverband mit. Er organisiert das Frühlingsvolksfest, das am 25. April begonnen hatte und am 11. Mai zu Ende gehen sollte. Die Schausteller betreiben dort 55 Buden und Fahrgeschäfte. Nach einer kurzen Pause...