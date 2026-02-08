Vietnamesen feiern farbenfrohes Tet-Fest in Wilkau-Haßlau

Der Verein der Vietnamesen Westsachsen-Zwickau hat Landsleute zum Tet-Fest in die Muldenthalhalle nach Wilkau-Haßlau eingeladen.

In Vietnam beginnt am 17. Februar das Jahr des Pferdes – begangen wird das mit dem traditionellen Tet-Fest, das den Frühling feiert. Der Verein der Vietnamesen Westsachsen-Zwickau, der 150 Familien als Mitglieder zählt, hatte am Samstag zum Tet-Fest in die Muldenthalhalle nach Wilkau-Haßlau eingeladen. Dort gab es neben offiziellen Ansprachen...