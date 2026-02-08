MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Tet-Fest in Wilkau-Haßlau hat es ein buntes Programm gegeben.
Beim Tet-Fest in Wilkau-Haßlau hat es ein buntes Programm gegeben. Bild: Ralf Wendland
Trang Le (li.) und ihre Schwester Yennhi Le (re) freuen sich jedes Jahr auf Tet-Fest.
Trang Le (li.) und ihre Schwester Yennhi Le (re) freuen sich jedes Jahr auf Tet-Fest. Bild: Ralf Wendland
Auch Tanz gehörte zum Tet-Fest dazu.
Auch Tanz gehörte zum Tet-Fest dazu. Bild: Ralf Wendland
Beim Tet-Fest in Wilkau-Haßlau hat es ein buntes Programm gegeben.
Beim Tet-Fest in Wilkau-Haßlau hat es ein buntes Programm gegeben. Bild: Ralf Wendland
Trang Le (li.) und ihre Schwester Yennhi Le (re) freuen sich jedes Jahr auf Tet-Fest.
Trang Le (li.) und ihre Schwester Yennhi Le (re) freuen sich jedes Jahr auf Tet-Fest. Bild: Ralf Wendland
Auch Tanz gehörte zum Tet-Fest dazu.
Auch Tanz gehörte zum Tet-Fest dazu. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Vietnamesen feiern farbenfrohes Tet-Fest in Wilkau-Haßlau
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein der Vietnamesen Westsachsen-Zwickau hat Landsleute zum Tet-Fest in die Muldenthalhalle nach Wilkau-Haßlau eingeladen.

In Vietnam beginnt am 17. Februar das Jahr des Pferdes – begangen wird das mit dem traditionellen Tet-Fest, das den Frühling feiert. Der Verein der Vietnamesen Westsachsen-Zwickau, der 150 Familien als Mitglieder zählt, hatte am Samstag zum Tet-Fest in die Muldenthalhalle nach Wilkau-Haßlau eingeladen. Dort gab es neben offiziellen Ansprachen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:37 Uhr
2 min.
NHL-Profis in Mailand eingetroffen - Stützle: "surreal"
Tim Stützle ist begeistert von der Atmosphäre im Olympischen Dorf. (Archivbild)
Mit fünf Fliegern landen die NHL-Stars in Mailand. Moritz Seider spricht von einem "komischen Gefühl". Wie Deutschlands Eishockey-Stars jetzt ins Olympia-Abenteuer starten.
30.01.2026
1 min.
Wilkau-Haßlau: Im August wird ein neuer Bürgermeister gewählt
Für das Rathaus von Wilkau-Haßlau wird am 23. August ein neuer Hausherr gewählt.
Ende September endet die Amtszeit von Stefan Feustel. Bisher tritt nur der Amtsinhaber zur Wahl an.
Frank Dörfelt
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
20.01.2026
2 min.
Verfolgungsjagd in Zwickau und Wilkau-Haßlau: Simson-Fahrer flüchtet durch Parkhaus
Die Polizei war bei einer Verfolgungsjagd in Zwickau und Wilkau-Haßlau im Einsatz.
Ein 15-jähriger Jugendlicher stürzte auf der Flucht vor der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Was ist genau passiert?
Holger Frenzel
17:32 Uhr
2 min.
Trainer gibt Update: Ski-Star Vonn womöglich schwer verletzt
Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen.
Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.
Mehr Artikel