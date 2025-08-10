Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Volkshochschule Zwickau startet Weiterbildung für Erzieher im Landkreis

Volkshochschule Zwickau startet Weiterbildung für Erzieher im Landkreis
Von Holger Weiß
Konfliktlösung im Kita-Alltag: VHS Zwickau startet neue Kurse für Erzieher. Welche Themen außerdem angeboten werden.

Die Volkshochschule (VHS) Zwickau erweitert zum Start des Herbstsemesters 2025 ihr Angebot. Erstmals gibt es Weiterbildungkurse, die sich speziell an Erzieherinnen und Erzieher in Kindereinrichtungen im Landkreis richten, informierte VHS-Leiter Patrick Schulze zum Start des neuen Angebots. Man wolle damit Impulse geben, zum Austausch anregen und...
