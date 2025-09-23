Volksverhetzung und Beleidigung: Landgericht Zwickau verurteilt zwei Stadträte aus Westsachsen

Jens Geithe sitzt in Crimmitschau, Günter René Lang in Glauchau im Stadtrat – beide für die „Freien Sachsen“. Was sie in ihrer Freizeit im Internet verbreiten, ist strafwürdig, findet das Landgericht.

Mit dem Urteil fallen bei Günter René Lang die Hemmungen. „Messerstecher und Vergewaltiger gehen hier straffrei raus“, behauptet das Glauchauer Stadtratsmitglied und poltert Richtung Richterbank: „Sie missbrauchen das Landgericht für solche Dinge hier. Es ist nötig, dass endlich eine andere Zeit kommt.“ Doch die andere Zeit lässt auch... Mit dem Urteil fallen bei Günter René Lang die Hemmungen. „Messerstecher und Vergewaltiger gehen hier straffrei raus“, behauptet das Glauchauer Stadtratsmitglied und poltert Richtung Richterbank: „Sie missbrauchen das Landgericht für solche Dinge hier. Es ist nötig, dass endlich eine andere Zeit kommt.“ Doch die andere Zeit lässt auch...