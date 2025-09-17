Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell

Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant. Bild: Oliver Killig/VW Sachsen
Zwickau
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.

Es schien alles festgezurrt nach den Sparbeschlüssen vom Dezember 2024 bei Volkswagen, nun aber kann der Konzern den Zeitplan wohl nicht halten. Das hat auch Auswirkungen auf das Werk in Zwickau. Die wichtigste Nachricht für den Standort mit derzeit knapp 9000 Beschäftigten: Die Produktion des ID.3 bleibt offenkundig vorerst in Zwickau und wird...
