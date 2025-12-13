Tausende Schaulustige verfolgen den Umzug durch die Stadt. Zum Abschlusskonzert am Dom drängen sich die Menschen dicht an dicht. Da stört auch ein kleines Technikproblem nicht groß.

Ein Auto nach dem anderen rollt auf den Zwickauer Platz der Freundschaft. Es ist der Sammelpunkt für einen Höhepunkt in der Adventszeit: die traditionelle Bergparade. Kurz nach 13 Uhr sind schon viele Teilnehmer da, es gibt Würstchen und Heißgetränke. Die Paradeuniform wird zurechtgerückt, es ist noch Zeit für den einen oder anderen