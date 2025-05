„Volltreffer Zukunft“ – Junge Leute können in der GGZ-Arena Sportler treffen und ihren Traumberuf finden

Berufe entdecken, mit Experten sprechen und Vereinsprofis hautnah erleben – bei der Ausbildungsmesse in der Zwickauer GGZ-Arena wird viel geboten.

Zwickau.

Der passende Beruf fällt selten vom Himmel – doch wer sucht, kann fündig werden. Auf der Ausbildungsmesse in der Zwickauer GGZ-Arena haben Berufseinsteiger am Donnerstag, 15. Mai, von 14 bis 19 Uhr die Möglichkeit, rund 100 Firmen auf den Zahn zu fühlen. Geboten werden Infos zu Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in der Region, und die Arbeitsagentur verspricht in einer Mitteilung auch Einblicke in „unbekannte Berufsfelder sowie Alternativen“. Für Abwechslung sorgt eine Fußball-Challenge – mit sportlicher Prominenz: Vor Ort sind Spieler des FSV Zwickau, der Eispiraten Crimmitschau und Spielerinnen des BSV Sachsen Zwickau. Alle Aussteller von A-Z stehen auf der Website der Arbeitsagentur Zwickau. (nütz) www.freiepresse.de/ggz-messe