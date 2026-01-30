Vom Acker bis zum Teller: Landkreis Zwickau wird Bio-Modellregion

Feierabendmärkte und Hoffeste sind Teil des Projekts „Bio-Regio Modellregion“. Diese Veranstaltungen sollen Regionalität erlebbar machen. Wie sieht das Konzept dahinter aus?

Im Landkreis Zwickau ist das Projekt „Bio-Regio Modellregion" gestartet. Lokale Akteure aus Landwirtschaft, Gastronomie und Handel sollen unter dem Motto „Regional, nachhaltig, miteinander" an einem Strang ziehen. Ziel sei es, regionale und ökologische Lebensmittelkreisläufe zu stärken und die Vielfalt regionaler Produkte sichtbarer zu...