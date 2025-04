Vom blühenden Trabant bis zum bepflanzten Klavier: Zwickau wird bunt

Am Samstag blüht Zwickau wieder auf. Bis Mitte Mai soll es dekorativ und kreativ zugehen in der Innenstadt. Was in diesem Jahr neu ist.

Bunte Blumen – die gibt es im Frühling überall. Aber in Zwickau kann man sie demnächst auch in einem Fernwärmerohr, in einer Kabeltrommel und in einem Container blühen sehen. Ab kommenden Samstag blüht Zwickaus Innenstadt wieder auf. Die mittlerweile schon traditionsreiche Aktion läuft vom 12. April bis zum 11. Mai. Neu in diesem Jahr: Es...