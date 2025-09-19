Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken

Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zwickau
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.

Es mag für Außenstehende wie ein Witz klingen, ist aber keiner: Ausgerechnet die E-Auto-Pioniere im Zwickauer VW-Werk sind jetzt gefragt, um in Wolfsburg die Produktion von Verbrenner-Modellen abzusichern. Unter der Überschrift „Pioniere in Wolfsburg gesucht!“ sucht VW Sachsen per Handzettel im Fahrzeugwerk in Zwickau nach Mitarbeitern, die...
