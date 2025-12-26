Vom Gänsebraten an die Geräte: Experten verraten, wie Sie den inneren Schweinehund besiegen

Zwickau
Sie fühlen sich nach Weihnachten träge, doch die guten Vorsätze drängen. Viele Westsachsen wollen im neuen Jahr endlich etwas für ihre Gesundheit tun. Warum nicht einfach im Fitnessstudio starten?
Die Feiertage sind vorbei, der Bauch ist nach all dem guten Essen etwas voller als sonst – und das schlechte Gewissen meldet sich. „Zum Jahreswechsel haben viele das Gefühl, jetzt etwas ändern zu müssen“, sagt Mirko Voigt, Trainer im Eastside-Gym 24 in Hohenstein-Ernstthal. Gleichzeitig sei da oft Unsicherheit: Wann anfangen? Wie viel ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.