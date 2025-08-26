Vom Globe Theatre London nach Zwickau: Neue Direktorin will internationale Bühnenerfahrung ins Puppentheater einbringen

Eine Frau mit globalem Flair und überraschenden Fähigkeiten will mit frischen Ideen das Zwickauer Publikum begeistern. Noch verrät sie nicht alles. Spannung ist garantiert.

Dienstagvormittag in der Küche des Zwickauer Puppentheaters. Die Kaffeemaschine brummt. In der Tür erscheint eine Frau im smaragdgrünen Rock und einem schwarzen T-Shirt mit dem Logo des Hauses – Christine Schmidle, die neue Direktorin des Puppentheaters. Bei der Unterhaltung auf der gemütlichen Eckbank wird schnell deutlich: Sie brennt für...