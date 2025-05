Vom Suff zum Segen: Wie ein Rocker mit Gott, Gitarre und Gasgrill durch Westsachsen tourt

Harte Riffs, heilige Botschaft: Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Nicht als „Blues Brother“, sondern als Rock-Pastor. Welche Mission ein Finne mit irrer Vergangenheit in Zwickau verfolgt.

Derzeit sorgt ein Tourbus auf einem Grundstück am Comeniusweg in Oberhohndorf für neugierige Blicke. Er gehört Pontus J. Back aus Vaasa in Finnland. Der Mann mit dem Wikingerbart hat früher mit echten Rockgrößen auf der Bühne gestanden: Micky Moody von Whitesnake, Dave Hlubek von Molly Hatchet, sogar Leute von Lynyrd Skynyrd und Status Quo....