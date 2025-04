Vom Vorzeigewerk zum Sorgenfall? Was japanische Journalisten am VW-Standort Zwickau interessiert

Die Krise bei Volkswagen ist auch in Japan Thema – und für einen Zeitungsreporter Anlass, in Deutschland zu recherchieren. Welchen Fragen geht er in Zwickau nach?

Drei Tage hat Tomoyasu Tateishi für Zwickau eingeplant. Der Journalist aus Japan recherchiert über die Stadt, aber vor allem zu Volkswagen und speziell zum VW-Standort Zwickau. Die Probleme des VW-Konzerns bei der Umstellung auf E-Mobilität, deren Folgen die für den Standort, die Mitarbeiter und die Menschen in der Region – das seien auch in... Drei Tage hat Tomoyasu Tateishi für Zwickau eingeplant. Der Journalist aus Japan recherchiert über die Stadt, aber vor allem zu Volkswagen und speziell zum VW-Standort Zwickau. Die Probleme des VW-Konzerns bei der Umstellung auf E-Mobilität, deren Folgen die für den Standort, die Mitarbeiter und die Menschen in der Region – das seien auch in...