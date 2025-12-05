Vom Westen in den Osten: Dieser Konzern hat jetzt seinen Sitz im Landkreis Zwickau statt in Niedersachsen

Mit der Panzerung von Fahrzeugen hat sich die Firma Indikar in Wilkau-Haßlau einen Namen gemacht. Nun wird die Stadt zum Zentrum der gesamten Gruppe, zu der Indikar gehört. Doch wie kam es dazu?

Es kommt nicht oft vor, dass ein Konzern seinen Sitz vom Westen in den Osten verlagert. Genau das ist aber dieser Tage passiert – im Landkreis Zwickau. Die in der Automobilindustrie tätige Welp-Gruppe steuert ihre Geschäfte nun von Wilkau-Haßlau statt von Georgsmarienhütte in Niedersachsen aus. Die Welp-Gruppe – das ist ein Konzern mit 820...