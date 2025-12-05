Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vom Westen in den Osten: Dieser Konzern hat jetzt seinen Sitz im Landkreis Zwickau statt in Niedersachsen

Haben den Sitz der Welp-Gruppe in den Landkreis Zwickau verlegt: Ronald Gerschewschki (l.) und Uwe Schneider.
Haben den Sitz der Welp-Gruppe in den Landkreis Zwickau verlegt: Ronald Gerschewschki (l.) und Uwe Schneider. Bild: Ralph Köhler
Auch für die Justiz werden in Wilkau-Haßlau Fahrzeuge umgerüstet. Mitarbeiter Björn Rossmann nimmt hier noch Messungen vor.
Auch für die Justiz werden in Wilkau-Haßlau Fahrzeuge umgerüstet. Mitarbeiter Björn Rossmann nimmt hier noch Messungen vor. Bild: Ralph Köhler
Tür eines Bundeswehrfahrzeuges nach einem Treffer. Indikar hat eine eigene Beschussanlage zum Testen von Fahrzeugpanzerungen.
Tür eines Bundeswehrfahrzeuges nach einem Treffer. Indikar hat eine eigene Beschussanlage zum Testen von Fahrzeugpanzerungen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Vom Westen in den Osten: Dieser Konzern hat jetzt seinen Sitz im Landkreis Zwickau statt in Niedersachsen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Panzerung von Fahrzeugen hat sich die Firma Indikar in Wilkau-Haßlau einen Namen gemacht. Nun wird die Stadt zum Zentrum der gesamten Gruppe, zu der Indikar gehört. Doch wie kam es dazu?

Es kommt nicht oft vor, dass ein Konzern seinen Sitz vom Westen in den Osten verlagert. Genau das ist aber dieser Tage passiert – im Landkreis Zwickau. Die in der Automobilindustrie tätige Welp-Gruppe steuert ihre Geschäfte nun von Wilkau-Haßlau statt von Georgsmarienhütte in Niedersachsen aus. Die Welp-Gruppe – das ist ein Konzern mit 820...
