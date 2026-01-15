Von Eisbaden bis Reisemesse: Wochenend-Tipps für Zwickau und die Region

Konzerte von Rock bis Jazz, dazu Comedy und Kunst, Messen und mehr - das Wochenende hält zahlreiche Veranstaltungen parat. Ein besonderes Event verspricht das Eisbaden im Freibad Crossen.

Zwickau eröffnet Messe-Saison: Zwei Messen zum Preis von einer – das gibt's am Wochenende in der Sparkassen-Arena Zwickau, ehemals Stadthalle. Freitag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, werden reiselustige Westsachsen auf der Reisemesse von 110 Ausstellern umworben. Strandurlaub, Busreisen, Kreuzfahrten, Ziele weltweit und in der Region oder...