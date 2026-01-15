MENÜ
Die Eisvögel Zwickau (im Bild Anna Knörnschild) laden am Sonnabend, 13 Uhr ins Freibad Crossen zum Eisbaden ein. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt.
Die Eisvögel Zwickau (im Bild Anna Knörnschild) laden am Sonnabend, 13 Uhr ins Freibad Crossen zum Eisbaden ein. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt. Bild: Ralf Wendland
In der Sparkassen-Arena Zwickau wird am Freitag die Messesaison 2026 eröffnet. Den Auftakt machen die Reisemesse und die Schau „Aktiv & Gesund“.
In der Sparkassen-Arena Zwickau wird am Freitag die Messesaison 2026 eröffnet. Den Auftakt machen die Reisemesse und die Schau „Aktiv & Gesund“. Bild: Kultour Z.
Die Galerie auf Schloss Wildenfels veranstaltet am Sonntag, 14.30 Uhr eine Sonderführung zur Ausstellung „Klaviatur der Gefühle“ mit Arbeiten von Kathi Halama (Foto). Die Chemnitzerin führt selbst durch die Ausstellung.
Die Galerie auf Schloss Wildenfels veranstaltet am Sonntag, 14.30 Uhr eine Sonderführung zur Ausstellung „Klaviatur der Gefühle“ mit Arbeiten von Kathi Halama (Foto). Die Chemnitzerin führt selbst durch die Ausstellung. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Eisbaden bis Reisemesse: Wochenend-Tipps für Zwickau und die Region
Redakteur
Von Holger Weiß
Konzerte von Rock bis Jazz, dazu Comedy und Kunst, Messen und mehr - das Wochenende hält zahlreiche Veranstaltungen parat. Ein besonderes Event verspricht das Eisbaden im Freibad Crossen.

Zwickau eröffnet Messe-Saison: Zwei Messen zum Preis von einer – das gibt’s am Wochenende in der Sparkassen-Arena Zwickau, ehemals Stadthalle. Freitag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, werden reiselustige Westsachsen auf der Reisemesse von 110 Ausstellern umworben. Strandurlaub, Busreisen, Kreuzfahrten, Ziele weltweit und in der Region oder...
