Von falschen Hasen und guten Geistern: Mülsener Verein hält Tradition hoch

80 Jahre Hasenwiese will der Brauchtumsverein, der das ganze Jahr über viel anstellt, am kommenden Wochenende feiern. Im Dorf kommt das gut an.

Um ein Haar hätte es das Hasenwiesenfest, das am Freitag in Ortmannsdorf beginnt, nicht mehr gegeben. Vor fünf Jahren stand der veranstaltende Hasenverein wegen Mitgliederschwunds kurz vor dem Aus. Doch die Ortmannsdorfer Urgesteine Harry Sakschewski und Dieter Unger scharrten Menschen um sich, die das zu verhindern wussten. Heute, im 80. Jahr... Um ein Haar hätte es das Hasenwiesenfest, das am Freitag in Ortmannsdorf beginnt, nicht mehr gegeben. Vor fünf Jahren stand der veranstaltende Hasenverein wegen Mitgliederschwunds kurz vor dem Aus. Doch die Ortmannsdorfer Urgesteine Harry Sakschewski und Dieter Unger scharrten Menschen um sich, die das zu verhindern wussten. Heute, im 80. Jahr...