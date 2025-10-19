Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Kließlhebern und Ditschern: Kristina vom Dorf und Gunther Böhnke huldigen in Zwickau dem sächsischen Dialekt

Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke gaben in der „Neuen Welt“ Dialektunterricht.
Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke gaben in der „Neuen Welt“ Dialektunterricht. Bild: Ralf Wendland
Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke gaben in der „Neuen Welt“ Dialektunterricht.
Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke gaben in der „Neuen Welt“ Dialektunterricht. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Kließlhebern und Ditschern: Kristina vom Dorf und Gunther Böhnke huldigen in Zwickau dem sächsischen Dialekt
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ist das Sächsische unerotisch? Wie viele Vokale kennt der Dialekt eigentlich? Solche Fragen wurden am Samstagabend in der „Neuen Welt“ erörtert – mit Sachkenntnis und viel Humor.

Was ein Kließlheber ist, erfährt das Publikum erst am Schluss. Aber die meisten „Hieschen“, also die anwesenden Sachsen in der nahezu ausverkauften „Neuen Welt“ in Zwickau, wisssen eh Bescheid. Zunächst machen sich Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke erstmal an ihre Vorstellung, damit ihr Publikum auch richtig mitmachen kann. Denn...
