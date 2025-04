Von Osternacht bis Fliegende Sachsen: Lukaskirche Zwickau-Planitz startet in Veranstaltungssaison 2025

In der Lukaskirche auf dem Planitzer Schlossberg beginnt die Veranstaltungssaison. Einen Überblick liefert das Jahresheft 2025. Wo das erhältlich ist.

Mit einem Orgelkonzert wird am Sonnabend, 29. März, 17 Uhr, die Veranstaltungssaison 2025 in der Lukaskirche Planitz eröffnet. Es spielt Irena Budryte-Kummer. Die Preisträgerin internationaler Orgelwettbewerbe lehrt an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden.