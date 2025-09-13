Von Saugroboter bis Ufo: Die verrücktesten Spitznamen-Vorschläge für die Sparkassen-Arena Zwickau

Zwickau
Kreativ, schräg und liebevoll: Diese kultigen Beinamen würden die Zwickauer ihrer Stadthalle verpassen. Reaktionen auf einen „Freie Presse“-Aufruf, der für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt hat.
Saugroboter, Keksdose, Ufo – Zwickau hat offenbar seine eigene kleine Sci-Fi-Küchenlandschaft gegenüber von „Globus“ und „Porta“. Wer vom Einkaufszentrum herüberschaut, könnte fast meinen, dort parkt ein außerirdisches Mutterschiff.
