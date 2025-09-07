Von Schleimspaß über Dartsball bis zur Meerjungfrau: Was aus dem bunten Kinderfest „Zwikkifaxx“ herausstach

Das größte Familienfest Sachsens am Zwickauer Schwanenteich zog am Samstag rund 20.000 Kinder und Erwachsene an. Zu Erleben gab es jede Menge. Aber was war besonders gefragt?

Die Atmosphäre fröhlich und entspannt, das Wetter perfekt: Die 14. Auflage des Zwickauer Familienspektakels „Zwikkifaxx" ließ am Samstag wieder Tausende Kinder und Eltern an das Gelände um den Schwanenteich pilgern. Die Stadt Zwickau als Veranstalter schätzte die Zahl der Besucher auf rund 20.000 – wie im Jahr zuvor. 70 Firmen, Vereine...