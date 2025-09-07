Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von Schleimspaß über Dartsball bis zur Meerjungfrau: Was aus dem bunten Kinderfest „Zwikkifaxx“ herausstach

Fotoset am Schwanenteich: Theaterpädagogin Theresa Weidhas (li.) und die Besucherinnen Lena Thümmel und Helene Beck (re.)
Fotoset am Schwanenteich: Theaterpädagogin Theresa Weidhas (li.) und die Besucherinnen Lena Thümmel und Helene Beck (re.) Bild: Ralf Wendland
Fotoset am Schwanenteich: Theaterpädagogin Theresa Weidhas (li.) und die Besucherinnen Lena Thümmel und Helene Beck (re.)
Fotoset am Schwanenteich: Theaterpädagogin Theresa Weidhas (li.) und die Besucherinnen Lena Thümmel und Helene Beck (re.) Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Schleimspaß über Dartsball bis zur Meerjungfrau: Was aus dem bunten Kinderfest „Zwikkifaxx“ herausstach
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das größte Familienfest Sachsens am Zwickauer Schwanenteich zog am Samstag rund 20.000 Kinder und Erwachsene an. Zu Erleben gab es jede Menge. Aber was war besonders gefragt?

Die Atmosphäre fröhlich und entspannt, das Wetter perfekt: Die 14. Auflage des Zwickauer Familienspektakels „Zwikkifaxx“ ließ am Samstag wieder Tausende Kinder und Eltern an das Gelände um den Schwanenteich pilgern. Die Stadt Zwickau als Veranstalter schätzte die Zahl der Besucher auf rund 20.000 – wie im Jahr zuvor. 70 Firmen, Vereine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
04.09.2025
4 min.
„Zwikkifaxx“: Was Familien zum bunten Halligalli am Zwickauer Schwanenteich wissen müssen
Beim „Zwikkifaxx“ herrscht riesengroßer Andrang, wenn Familien dort bei Spiel, Spaß und Musik mitmischen.
Über 20.000 Besucher erwartet die Stadt am Samstag zum wohl größten Familienfest in Sachsen. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen: Welche neuen Angebote locken, wo es Parkplätze gibt und wie das mit den SOS-Armbändern funktioniert.
Elsa Middeke
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
11:27 Uhr
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
08:17 Uhr
1 min.
Kinderfest „Zwikkifaxx“ in Zwickau: Polizei nimmt Ermittlungen nach Diebstahl auf
Kurz nach dem „Zwikkifaxx“ in Zwickau ermittelt die Polizei aufgrund eines Diebstahls.
Das Fest hat 20.000 Besucher an den Schwanenteich gelockt – und Langfinger angezogen. Sie entwendeten ein Starkstromkabel. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel