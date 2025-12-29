Von Schnappatmung zu Entspannung: Zwickauer Eisvögel schlüpfen zwischen den Jahren in Badehose und Bikini

Zwickau
Eisbaden im Kirchberger Steinbruch war für Noah eine spontane Entscheidung. Die Zwickauer Eisvögel unterstützen Neueinsteiger. Beim Neujahrs-Anbaden kann man Kontakt zu der coolen Gruppe aufnehmen.
Carmen und Toni tun es, auch Daniel und Katja ebenso. Und jetzt Noah. Der 19-Jährige hat sich am Sonntag überwunden und ist baden gegangen. Nicht im Hallenbad, sondern in einem Kirchberger Steinbruch. Bei minus 2 Grad Lufttemperatur. „Fürs Wasser hat das Thermometer knapp 4 Grad angezeigt“, sagt Paul Knörnschild und klopft seinem Kumpel...
