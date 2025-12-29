MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von Schnappatmung zu Entspannung: Zwickauer Eisvögel schlüpfen zwischen den Jahren in Badehose und Bikini

Paul Knörnschild aus Reinsdorf (r.) hat seinen Kumpel Noah Rochner aus Schönau (l.) zum Eisbaden in den Steinbruch mitgenommen. Der ist nach seiner Eisbade-Premiere begeistert.
Paul Knörnschild aus Reinsdorf (r.) hat seinen Kumpel Noah Rochner aus Schönau (l.) zum Eisbaden in den Steinbruch mitgenommen. Der ist nach seiner Eisbade-Premiere begeistert. Bild: Ralf Wendland
Paul Knörnschild aus Reinsdorf (r.) hat seinen Kumpel Noah Rochner aus Schönau (l.) zum Eisbaden in den Steinbruch mitgenommen. Der ist nach seiner Eisbade-Premiere begeistert.
Paul Knörnschild aus Reinsdorf (r.) hat seinen Kumpel Noah Rochner aus Schönau (l.) zum Eisbaden in den Steinbruch mitgenommen. Der ist nach seiner Eisbade-Premiere begeistert. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Schnappatmung zu Entspannung: Zwickauer Eisvögel schlüpfen zwischen den Jahren in Badehose und Bikini
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eisbaden im Kirchberger Steinbruch war für Noah eine spontane Entscheidung. Die Zwickauer Eisvögel unterstützen Neueinsteiger. Beim Neujahrs-Anbaden kann man Kontakt zu der coolen Gruppe aufnehmen.

Carmen und Toni tun es, auch Daniel und Katja ebenso. Und jetzt Noah. Der 19-Jährige hat sich am Sonntag überwunden und ist baden gegangen. Nicht im Hallenbad, sondern in einem Kirchberger Steinbruch. Bei minus 2 Grad Lufttemperatur. „Fürs Wasser hat das Thermometer knapp 4 Grad angezeigt“, sagt Paul Knörnschild und klopft seinem Kumpel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Jetzt wissen wir, was wir wollen“: Zwickauer Band Enero geht nach Tour zum Neustart 2026 ins Studio
Die Bandmitglieder von Enero sind keine Newcomer mehr: Christopher Reißmann, Michael Nötzold, Christian Nötzold und Kevin Weidauer (v. l.).
Nach fast zehn Jahren Pause ist das Alternative-Rock-Quartett Enero zurück im Proberaum und auf der Bühne. Am Sonnabend sind die Musiker im Zwickauer Ringkeller zu erleben.
Holger Weiß
08:26 Uhr
2 min.
16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim
16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild)
In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.
08:30 Uhr
1 min.
Neujahrskonzert 2026 in Zwickau: „Ein Spaziergang durch Wien“ erklingt zweimal in der „Neuen Welt“
Musikalischer Start ins neue Jahr mit dem Neujahrskonzert in der Zwickauer „Neuen Welt“.
Die Clara-Schumann-Philharmoniker musizieren am Freitag und Sonntag im Konzert- und Ballhaus. Solistin ist eine alte Bekannte.
Thomas Croy
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
Mehr Artikel