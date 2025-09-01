Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Spaghetti-Crêpe bis orientalisches Frühstück: Gastwirt erfüllt sich mit neuem Lokal in Zwickauer City einen Traum

Das orientalische Frühstück ist bis 13 Uhr im „Flavora“ zu haben.
Das orientalische Frühstück ist bis 13 Uhr im „Flavora“ zu haben. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Spaghetti-Crêpe bis orientalisches Frühstück: Gastwirt erfüllt sich mit neuem Lokal in Zwickauer City einen Traum
Redakteur
Von Elsa Middeke
Seit Montag hat das „Flavora“ am Schumannplatz geöffnet. Der Gastwirt ist in Zwickau kein Unbekannter: Vorher hatte er die Crêperie „Happymaker“ in den Zwickau-Arcaden. Um sich abzuheben, setzt er auf eine besonderen kulinarischen Mix.

Zwickau hat ein neues Restaurant. Nach fünf Monaten Vorbereitung hat am Montag das „Flavora“ am Schumannplatz 5 eröffnet. Gastwirt Mohamad Alshahen (28) hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt: „Ich wollte schon immer ein eigenes Lokal“, sagt er. Bekannt ist er in Zwickau, weil er bis zum Frühjahr die Crêperie „Happymaker“ im...
