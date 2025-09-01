Von Spaghetti-Crêpe bis orientalisches Frühstück: Gastwirt erfüllt sich mit neuem Lokal in Zwickauer City einen Traum

Zwickau
Seit Montag hat das „Flavora“ am Schumannplatz geöffnet. Der Gastwirt ist in Zwickau kein Unbekannter: Vorher hatte er die Crêperie „Happymaker“ in den Zwickau-Arcaden. Um sich abzuheben, setzt er auf eine besonderen kulinarischen Mix.
Zwickau hat ein neues Restaurant. Nach fünf Monaten Vorbereitung hat am Montag das „Flavora“ am Schumannplatz 5 eröffnet. Gastwirt Mohamad Alshahen (28) hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt: „Ich wollte schon immer ein eigenes Lokal“, sagt er. Bekannt ist er in Zwickau, weil er bis zum Frühjahr die Crêperie „Happymaker“ im...
