Von Stasi-Spitzeln und treuen Bands: Liederbuch-Verein feiert in Lichtentanne Geburtstag

Für die Kinder ein Clown, für die Älteren eine Rockband: Mit einem vielfältigen Programm haben Mitglieder und Weggefährten am Samstag auf die 40-jährige Geschichte des Vereins zurückgeblickt.

Im Inneren der „Barbara“ erinnern Fotos an Künstler, die hier in den letzten Jahrzehnten aufgetreten sind – Stars wie Mitch Ryder, Big Daddy Wilson, Joseph Parsons. Sänger und Bands, die fast im Jahrestakt hier aufschlagen, weil auch für sie die kleine Kulturkirche zu einer Art Institution geworden ist. Von den Anfängen in den 80ern im...