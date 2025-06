Von „Strebertag“ bis Gutschein: Wo Einser-Schüler der Region Zwickau Belohnungen bekommen

Einser und Zweier im Schulzeugnis können sich in der Region Zwickau lohnen: Einige Unternehmen locken mit sogenannten Zeugnisaktionen. Mal gibt es freien Eintritt, mal einen Gutschein.

Für Top-Noten im Schuljahreszeugnis gibt es in vielen Familien Lob, Ausflüge, Extra-Taschengeld oder Geschenke. In der Region Zwickau bieten einige Unternehmen sogenannte Zeugnisaktionen an. Bei ihnen bekommen Einser-Schüler handfeste Belohnungen.