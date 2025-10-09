Von Superfood-Latte bis Bergkräuter-Tee: Mit welchen Getränken sich Zwickauer im Herbst am liebsten einheizen

Fallen die Temperaturen, steigt die Nachfrage nach heißen Getränken in Zwickauer Cafés. Einige sind besonders beliebt. Darunter ist auch ein grüner Trend-Mix. An pinkfarbene Getränke mit Superfoods wagen sich aber nur die wenigsten.

Den Zwickauern ist zum Herbststart ziemlich vieles Latte. Jedenfalls, wenn es darum geht, was sie in Cafés bestellen. Heiße, geschäumte Milch (italienisch: latte) gehört zu vielen Getränken, die in Zwickauer Gaststätten derzeit boomen. Pur getrunken wird sie nicht. Sondern in verschiedensten Variationen: mit Kaffee, Teepulver oder Gewürzen....