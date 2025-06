Von Survivaltraining bis Puzzlewettbewerb: Sieben Ferientipps für Zwickau und Umgebung

Sachsen startet in die Sommerferien: Was tun, sechs Wochen lang? Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Westsachsen.

