Von Tequeños bis Mbappé: Wie eine Familie aus Venezuela in Zwickau ankommt und ein Junge von großen Träumen erzählt

Neue Freunde in der Kita „Pusteblume“ und im Fußballverein, das vorher ungekannte Gefühl von Sicherheit – kleine Momente, die fernab der karibischen Heimat eine große Geschichte schreiben.

Im Garten der Neuplanitzer Kita „Pusteblume" flattern bunte Wimpelketten im Wind, Kinder rennen lachend zwischen Klettergerüst und Sandkasten umher. Während die Vorbereitungen fürs Jubiläumsfest am Freitag laufen, treffe ich mich mit Familie Brusco an einer Holzbank. Es ist ein spätsommerlicher Nachmittag, die kleine Tochter Samara saust...