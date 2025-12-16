Von Tiktok ins eigene Studio: Der ungewöhnliche Weg der Zwickauer Nail-Künstlerin Rosella Thieme

Pinke Wände, individuelle Designs, klare Haltung: In ihrem neuen Studio zeigt die junge Frau aus Oberhohndorf, dass Nageldesign weit mehr sein kann als Kosmetik.

„Mach deine Leidenschaft zum Beruf, und du musst nie wieder arbeiten." Wer immer diesen Satz geprägt hat – auf Rosella Thieme passt er erstaunlich gut. „Ich empfinde das, was ich tue, nicht wirklich als Arbeit", sagt sie selbst.