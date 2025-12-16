MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von Tiktok ins eigene Studio: Der ungewöhnliche Weg der Zwickauer Nail-Künstlerin Rosella Thieme

Alles außer gewöhnlich: Rosella Thieme steht mit ihrem ersten eigenen Nagelstudio in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt in den Startlöchern.
Alles außer gewöhnlich: Rosella Thieme steht mit ihrem ersten eigenen Nagelstudio in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt in den Startlöchern. Bild: Ralph Köhler
Kein Nagel gleicht bei Rosella Thiemes Kreationen dem anderen. So wie der Mensch zehn verschiedene Finger hat.
Kein Nagel gleicht bei Rosella Thiemes Kreationen dem anderen. So wie der Mensch zehn verschiedene Finger hat. Bild: Ralph Köhler
Auch die Art, wie die Zwickauerin ihre Arbeiten in ihrem Atelier präsentiert, ist bisweilen ungewöhnlich.
Auch die Art, wie die Zwickauerin ihre Arbeiten in ihrem Atelier präsentiert, ist bisweilen ungewöhnlich. Bild: Ralph Köhler
Alles außer gewöhnlich: Rosella Thieme steht mit ihrem ersten eigenen Nagelstudio in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt in den Startlöchern.
Alles außer gewöhnlich: Rosella Thieme steht mit ihrem ersten eigenen Nagelstudio in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt in den Startlöchern. Bild: Ralph Köhler
Kein Nagel gleicht bei Rosella Thiemes Kreationen dem anderen. So wie der Mensch zehn verschiedene Finger hat.
Kein Nagel gleicht bei Rosella Thiemes Kreationen dem anderen. So wie der Mensch zehn verschiedene Finger hat. Bild: Ralph Köhler
Auch die Art, wie die Zwickauerin ihre Arbeiten in ihrem Atelier präsentiert, ist bisweilen ungewöhnlich.
Auch die Art, wie die Zwickauerin ihre Arbeiten in ihrem Atelier präsentiert, ist bisweilen ungewöhnlich. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Von Tiktok ins eigene Studio: Der ungewöhnliche Weg der Zwickauer Nail-Künstlerin Rosella Thieme
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pinke Wände, individuelle Designs, klare Haltung: In ihrem neuen Studio zeigt die junge Frau aus Oberhohndorf, dass Nageldesign weit mehr sein kann als Kosmetik.

„Mach deine Leidenschaft zum Beruf, und du musst nie wieder arbeiten.“ Wer immer diesen Satz geprägt hat – auf Rosella Thieme passt er erstaunlich gut. „Ich empfinde das, was ich tue, nicht wirklich als Arbeit“, sagt sie selbst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
5 min.
Volle Straßen, gezückte Handys und kurze Mikroaussetzer auf dem Domhof: Das war die Bergparade in Zwickau
 11 Bilder
Gute Laune ist garantiert bei der Parade durch die Stadt.
Tausende Schaulustige verfolgen den Umzug durch die Stadt. Zum Abschlusskonzert am Dom drängen sich die Menschen dicht an dicht. Da stört auch ein kleines Technikproblem nicht groß.
Jan-Dirk Franke
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
21.11.2025
4 min.
Neuer Laden für elegante Secondhand-Mode in Zwickau: „Wir haben keine Angst vor Online-Konkurrenz“
Katrin Langer (links) und Ines Schubert haben in Zwickau eine Boutique für hochwertige Mode aus zweiter Hand eröffnet.
Zwei Frauen haben trotz XXL-Baustelle am Georgenplatz eine Boutique für Mode aus zweiter Hand eröffnet. Statt Online-Shopping vom Sofa aus, wie bei Vinted oder Momox Fashion, wollen sie ihren Kunden ein ganz anderes Erlebnis bieten.
Elsa Middeke
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel