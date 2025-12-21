Von wegen Weiße Weihnacht - Zwickauer erinnert sich an letztes Schneechaos von vor 15 Jahren

2010 erlebte Westsachsen an Heiligabend heftige Schneefälle. Der Hobbymeteorologe René Günnel weiß das noch allzu gut. Doch dieses Jahr bleibt die Schneedecke aus, so die Prognosen.

Am letzten Adventswochenende zeigt sich das Wetter noch einmal von seiner milden Seite, mit Temperaturen, die fast an den Frühling erinnern. Doch das bleibt nicht so. Meteorologen sagen für Weihnachten einen Kälteeinbruch voraus. Aber bringt die Kälte auch Schnee? Für die Westsachsen lautet die Antwort: nein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)...