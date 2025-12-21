MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von wegen Weiße Weihnacht - Zwickauer erinnert sich an letztes Schneechaos von vor 15 Jahren

Die Schneeschippe braucht René Günnel aus Stangendorf heute kaum noch. Vor 15 Jahren das anders.
Die Schneeschippe braucht René Günnel aus Stangendorf heute kaum noch. Vor 15 Jahren das anders. Bild: Ralph Köhler
Im Dezember 2010 türmte sich der Schnee in der Straße Am Feuerwehrhaus in Stangendorf hoch auf.
Im Dezember 2010 türmte sich der Schnee in der Straße Am Feuerwehrhaus in Stangendorf hoch auf. Bild: René Günnel
Der Dezember 2010 war einer der kältesten seit dem Jahr 1969.
Der Dezember 2010 war einer der kältesten seit dem Jahr 1969. Bild: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa
Die Schneeschippe braucht René Günnel aus Stangendorf heute kaum noch. Vor 15 Jahren das anders.
Die Schneeschippe braucht René Günnel aus Stangendorf heute kaum noch. Vor 15 Jahren das anders. Bild: Ralph Köhler
Im Dezember 2010 türmte sich der Schnee in der Straße Am Feuerwehrhaus in Stangendorf hoch auf.
Im Dezember 2010 türmte sich der Schnee in der Straße Am Feuerwehrhaus in Stangendorf hoch auf. Bild: René Günnel
Der Dezember 2010 war einer der kältesten seit dem Jahr 1969.
Der Dezember 2010 war einer der kältesten seit dem Jahr 1969. Bild: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa
Zwickau
Von wegen Weiße Weihnacht - Zwickauer erinnert sich an letztes Schneechaos von vor 15 Jahren
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2010 erlebte Westsachsen an Heiligabend heftige Schneefälle. Der Hobbymeteorologe René Günnel weiß das noch allzu gut. Doch dieses Jahr bleibt die Schneedecke aus, so die Prognosen.

Am letzten Adventswochenende zeigt sich das Wetter noch einmal von seiner milden Seite, mit Temperaturen, die fast an den Frühling erinnern. Doch das bleibt nicht so. Meteorologen sagen für Weihnachten einen Kälteeinbruch voraus. Aber bringt die Kälte auch Schnee? Für die Westsachsen lautet die Antwort: nein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
13.12.2025
4 min.
Weiße Weihnachten – nur ein Mythos und bald eh Geschichte?
Verglichen mit früheren Jahren fällt nicht nur weniger Schnee, er schmilzt auch schneller dahin. (Archivbild)
Weiße Weihnachten wünschen sich viele Menschen. Noch ist eine Prognose zu früh. Was kann uns die Wetterstatistik sagen?
Irena Güttel, dpa
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
21.12.2025
4 min.
Weiße Weihnachten – nur ein Mythos und bald eh Geschichte?
Verglichen mit früheren Jahren fällt nicht nur weniger Schnee, er schmilzt auch schneller dahin. (Archivbild)
Weiße Weihnachten wünschen sich wohl viele Menschen. Doch wie realistisch ist das eigentlich? Was uns die Wetterstatistik sagen kann.
Irena Güttel, dpa
10:15 Uhr
2 min.
So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet
Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen.
Die Feiertage sind geprägt von Familienfeiern und üppigen Festessen. Wer zwischendurch Bewegung sucht oder in der Sauna entspannen möchte, findet hier die Öffnungszeiten einiger Chemnitzer Bäder.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel