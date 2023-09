Vor 30 Jahren: Als das Nationale Trimm-Festival ganz Zwickau für drei Tage auf die Beine brachte

Tausende werden sich am Samstag beim Kinder- und Familienfest „Zwikkifaxx“ am Schwanenteich tummeln. Bestimmt erinnern sich einige Ältere auch daran, was vor 30 Jahren dort los war.

Tausende kamen, folgten dem Motto: „Sport sehen, probieren und erleben". Vom 10. bis 12. September 1993 war Zwickau Austragungsort des dritten bundesweiten Trimm-Festivals. Neben Berlin und Ansbach gehörte die Muldestadt zu den drei Städten, die vom Deutschen Sportbund den Zuschlag erhalten hatten