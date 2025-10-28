Vor der „Peer Gynt“-Premiere am Freitag in Zwickau: Worauf die Besucher achten sollten

Zwickau
Am Freitagabend feiert Sergei Vanaevs Ballettfassung von „Peer Gynt“ am Gewandhaus Premiere. Nach der öffentlichen Probe steht fest: Diese Inszenierung überrascht – und zwar in vielerlei Hinsicht.
Viele kennen „Peer Gynt“ oder haben schon mal vom nordischen „Faust“ gehört. Doch wie der Stoff in der Zwickauer Ballett-Inszenierung präsentiert wird, mag selbst Ibsen-Kenner in Erstaunen versetzen. Die Einführungssoiree und die öffentliche Probe am Montagabend haben Appetit auf mehr gemacht.
