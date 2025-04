Vor der Ratssitzung: Widerstand gegen die Einführung einer Verpackungssteuer in Zwickau wächst

Der Müll in den Papierkörben soll verringert werden. Doch IHK, Dehoga und Handwerkskammer warnen vor bürokratischen Belastungen. Der Jugendbeirat sieht eine finanzielle Belastung für Jugendliche.

Müssen die Zwickauer bald 50 Cent mehr für Speisen und Getränke in Einwegverpackungen zahlen? Der Stadtrat entscheidet am 17. April, ob eine Verpackungssteuer eingeführt wird. Der Vorschlag kommt von der Fraktion Progressive Demokraten. Deren Vorsitzender Jens Juraschka (SPD) erklärte, die Steuer solle bis zu 750.000 Euro in die Stadtkasse...