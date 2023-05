Vor Gericht: Mehrfacher Diebstahl und Körperverletzung

"Freie Presse" informiert über Gerichtsverhandlungen in der kommenden Woche. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht oder am Landgericht Zwickau statt.

Räuberischer Diebstahl: Mehrfach soll der Angeklagte in vorwiegend Werdauer Läden gestohlen haben: Kleidung, Lebensmittel, Kosmetik oder Speicherkarten. Als er im Mai 2022 in ein Polizeiauto gesetzt werden sollte, soll er sich heftig zur Wehr gesetzt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes zu Boden gestoßen zu...