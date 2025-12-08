Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vorbereitung auf Weihnachtskonzert in Zwickau: „Chorsingen ist richtig schwere Arbeit“

Die Erst- bis Viertklässler bei der Probe für das Konzert in der Friedenskirche.
Die Erst- bis Viertklässler bei der Probe für das Konzert in der Friedenskirche. Bild: Torsten Piontkowski
Die Erst- bis Viertklässler bei der Probe für das Konzert in der Friedenskirche.
Die Erst- bis Viertklässler bei der Probe für das Konzert in der Friedenskirche. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Vorbereitung auf Weihnachtskonzert in Zwickau: „Chorsingen ist richtig schwere Arbeit“
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Momentan bereitet sich der Schwanenschloss Kinder- und Jugendchor auf sein Weihnachtskonzert in der Friedenskirche vor. Doch was hat das mit Fußball zu tun?

Es dauert nicht lange, dann haben sich die Erst- bis Viertklässler des Schwanenschloss Kinder- und Jugendchores auf der kleinen Bühne positioniert. Die Proben stehen an für das Weihnachtskonzert am 20. Dezember, 15 Uhr, in der Friedenskirche. In diesem Jahr musste schnell reagiert werden, da die Christuskirche nicht zur Verfügung stand, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
4 min.
Sebastian Krumbiegel in Zwickau: „Ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden“
Im Kapuzenpulli am Klavier: Sebastian Krumbiegel präsentierte im Gasometer sein aktuelles Album.
Der Frontmann der „Prinzen“ hat am Samstag ein Solokonzert im Alten Gasometer gegeben. Allein die Ankündigung des Auftritts reichte für einen Shitstorm im Vorfeld.
Torsten Piontkowski
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
10:48 Uhr
4 min.
„Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt“: Stern-Combo Meißen von Standing Ovations in Zwickau sichtlich gerührt
Die Stern-Combo Meißen feierte im ausverkauften Gasometer ihr Jubiläum.
Sie gehört zu den dienstältesten deutschen Bands: Die Stern-Combo Meißen um Gründungsmitglied Martin Schreier. Nun gab es fast 60 Jahre danach wieder Gänsehaut – auf beiden Seiten der Bühne.
Torsten Piontkowski
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel