Vorbereitung auf Weihnachtskonzert in Zwickau: „Chorsingen ist richtig schwere Arbeit“

Zwickau
Momentan bereitet sich der Schwanenschloss Kinder- und Jugendchor auf sein Weihnachtskonzert in der Friedenskirche vor. Doch was hat das mit Fußball zu tun?
Es dauert nicht lange, dann haben sich die Erst- bis Viertklässler des Schwanenschloss Kinder- und Jugendchores auf der kleinen Bühne positioniert. Die Proben stehen an für das Weihnachtskonzert am 20. Dezember, 15 Uhr, in der Friedenskirche. In diesem Jahr musste schnell reagiert werden, da die Christuskirche nicht zur Verfügung stand, sagt...
