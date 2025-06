Vorfahrt missachtet: Moped-Unfall in Werdau mit zwei verletzten Jugendlichen

Eine 15-jährige Simson-Fahrerin und ihre Sozia wurden verletzt, weil ein Dacia-Fahrer ihnen die Vorfahrt nahm. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Ein 78-jähriger Dacia-Fahrer nahm am Samstagabend gegen 20.15 Uhr im Werdauer Ortsteil Leubnitz einer Mopedfahrerin die Vorfahrt. Die Folge: zwei Verletzte. Die 15-jährige Simson-Fahrerin war mit ihrer 17-jährigen Mitfahrerin auf der Greizer Straße in Richtung Fraureuth unterwegs, als der Mann von der Leubnitzer Hauptstraße nach links in die...