Vorfahrt nicht beachtet: Kreuzungsbereich nach Unfall in Lichtentanne kurzzeitig voll gesperrt

Zwickau
Eine Seat-Fahrerin kollidiert in Höhe der Mitteltrasse mit einem Kleintransporter und wird dabei verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig.
Nach einem Verkehrsunfall musste am Donnerstagmorgen in Lichtentanne die Reichenbacher Straße (B 173) auf Höhe der Mitteltrasse kurzzeitig gesperrt werden. Eine 24-jährige Fahrerin eines Seat wollte gegen acht Uhr auf Zwickauer Seite von der Umgehungsstraße auf die Reichenbacher auffahren und kollidierte dort mit einem Mercedes-Transporter,...
