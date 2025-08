Vorfreude auf die größte Party des Sommers: In zwei Wochen steigt das Zwickauer Stadtfest

Unübersehbar stimmen großformatige Werbeposter auf den nahenden Höhepunkt ein. Mitte August wird drei Tage lang in der City gefeiert. Was auf dem Programm steht – und was man nicht verpassen sollte.

Die leuchtend gelben Plakate am Straßenrand lassen keinen Zweifel: Zwickau steuert auf einen sommerlichen Höhepunkt zu. Der Zwei-Wochen-Countdown hat begonnen. Vom 15. bis 17. August verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein riesiges Partygelände. Die leuchtend gelben Plakate am Straßenrand lassen keinen Zweifel: Zwickau steuert auf einen sommerlichen Höhepunkt zu. Der Zwei-Wochen-Countdown hat begonnen. Vom 15. bis 17. August verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein riesiges Partygelände.