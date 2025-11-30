Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vorpremiere am Montag in Zwickau: Filmpalast „Astoria“ zeigt neuen „Stromberg“ mit Live-Schaltung zum roten Teppich nach Berlin

Stromberg (Christoph Maria Herbst, rechts) kehrt auf die große Kino-Leinwand zurück.
Stromberg (Christoph Maria Herbst, rechts) kehrt auf die große Kino-Leinwand zurück. Bild: Willi Weber/MadeFor Film
Stromberg (Christoph Maria Herbst, rechts) kehrt auf die große Kino-Leinwand zurück.
Stromberg (Christoph Maria Herbst, rechts) kehrt auf die große Kino-Leinwand zurück. Bild: Willi Weber/MadeFor Film
Zwickau
Vorpremiere am Montag in Zwickau: Filmpalast „Astoria“ zeigt neuen „Stromberg“ mit Live-Schaltung zum roten Teppich nach Berlin
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Comedy-Fernsehserie hat viele Fans. Die können am 1. Dezember im Zwickauer Kino einen Hauch Premierenfieber erhaschen.

Im Filmpalast „Astoria“ Zwickau steht am 1. Dezember ein besonderes Vorpremieren-Event zum neuen Film „Stromberg – Alles wie immer“ auf dem Programm. Am Montag ab 18.30 Uhr wird live zur Deutschlandpremiere der Büro-Satire in Berlin geschaltet, wo Kult-Darsteller Christoph Maria Herbst und weitere Schauspieler auf dem roten Teppich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
3 min.
Regierungssprecher äußert sich zu Stromberg-Merz-Vergleich
Christoph Maria Herbst kann Parallelen zwischen seiner Figur Bernd Stromberg und Bundeskanzler Friedrich Merz erkennen. (Archivbild)
Vor dem "Stromberg"-Comeback im Kino erkennt Christoph Maria Herbst Parallelen zwischen seiner Kultfigur und Friedrich Merz. Der Regierungssprecher lässt sich immerhin auf den Frisuren-Vergleich ein.
13.11.2025
4 min.
Matthias Schweighöfer begeistert im Zwickauer „Astoria“: Was die Kinobesucher vom Filmstar wissen wollten
Gut gelaunt: Filmstar Matthias Schweighöfer bekommt von Kinodirektor Mike Riemenschneider zur Erinnerung einen „Zwickauer Spaßvogel“ überreicht. In der Mitte Regisseur Erik Schmitt.
Die Fans jubeln, die Gitarre bleibt im Koffer, und das Eis verteilt der Regisseur persönlich – der Kinobesuch von Matthias Schweighöfer wird zum amüsanten Erlebnis jenseits der Leinwand.
Thomas Croy
01.12.2025
4 min.
Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister
Der Chemnitzer Baubürgermeister privat. Thomas Kütter (49) hat ein Faible für Motorrad-Oldies, wie dieses gut 60 Jahre alte Awo-Gespann.
Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?
Michael Müller
Mehr Artikel