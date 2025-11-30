Vorpremiere am Montag in Zwickau: Filmpalast „Astoria“ zeigt neuen „Stromberg“ mit Live-Schaltung zum roten Teppich nach Berlin

Die Comedy-Fernsehserie hat viele Fans. Die können am 1. Dezember im Zwickauer Kino einen Hauch Premierenfieber erhaschen.

Im Filmpalast „Astoria“ Zwickau steht am 1. Dezember ein besonderes Vorpremieren-Event zum neuen Film „Stromberg – Alles wie immer“ auf dem Programm. Am Montag ab 18.30 Uhr wird live zur Deutschlandpremiere der Büro-Satire in Berlin geschaltet, wo Kult-Darsteller Christoph Maria Herbst und weitere Schauspieler auf dem roten Teppich...