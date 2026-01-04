MENÜ
Porto ist die heimliche Hauptstadt Portugals.
Porto ist die heimliche Hauptstadt Portugals.
Zwickau
Vortrag in Zwickau: Portugal und Madeira werden vorgestellt
Redakteur
Von Jens Arnold
Innerhalb der „Blickwinkel“-Veranstaltungsreihe präsentiert Steffen Hoppe die Besonderheiten dieser Region im Westen Europas.

Portugal verzaubert Reisende mit einsamen Traumstränden, rauen Küsten, Berglandschaften und wilder Natur. Dazwischen liegen quirlige Städte, charmante Dörfer, mittelalterliche Festungen und Klöster. Im Rahmen der „Blickwinkel“-Veranstaltungsreihe können Interessierte zusammen mit Steffen Hoppe am 9. Januar während eines Vortrages den...
