Vortrag in Zwickau: Portugal und Madeira werden vorgestellt

Zwickau
Innerhalb der „Blickwinkel“-Veranstaltungsreihe präsentiert Steffen Hoppe die Besonderheiten dieser Region im Westen Europas.
Portugal verzaubert Reisende mit einsamen Traumstränden, rauen Küsten, Berglandschaften und wilder Natur. Dazwischen liegen quirlige Städte, charmante Dörfer, mittelalterliche Festungen und Klöster. Im Rahmen der „Blickwinkel“-Veranstaltungsreihe können Interessierte zusammen mit Steffen Hoppe am 9. Januar während eines Vortrages den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.