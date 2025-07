VW-Fahrerin übersieht Kleinkraftrad: 59-Jährige bei Verkehrsunfall in Zwickau schwer verletzt

In Planitz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Motorradfahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 59-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Zwickauer Stadtteil Planitz schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 16.05 Uhr auf der Lengenfelder Straße stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr zur Straße am Hammerwald. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem VW in den Kreisverkehr ein...