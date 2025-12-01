VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann

Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.

Vor gut drei Monaten hatte er den Vorfall öffentlich gemacht und sein Amt niedergelegt, nun ist der Fall auch juristisch aufgearbeitet. Der frühere Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen, Uwe Kunstmann, kommt um eine Gerichtsverhandlung herum, soll aber eine vergleichsweise hohe Geldstrafe zahlen. Das in dem Fall zuständige Amtsgericht...