Regionale Nachrichten und News
  • VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann

Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben. Bild: Andreas Kretschel
Hier endete die Flucht vor der Polizei. Zuvor war Kunstmann bereits gegen einen Baumstumpf und ein Straßenschild gefahren und hatte ein Geländer umgefahren.
Hier endete die Flucht vor der Polizei. Zuvor war Kunstmann bereits gegen einen Baumstumpf und ein Straßenschild gefahren und hatte ein Geländer umgefahren. Bild: André März
Die Fahrt endete vor einem Wohnhaus in Stollberg. Die Feuerwehr musste kommen, weil Öl ausgelaufen war.
Die Fahrt endete vor einem Wohnhaus in Stollberg. Die Feuerwehr musste kommen, weil Öl ausgelaufen war. Bild: André März
Zwickau
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Von Jan-Dirk Franke
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.

Vor gut drei Monaten hatte er den Vorfall öffentlich gemacht und sein Amt niedergelegt, nun ist der Fall auch juristisch aufgearbeitet. Der frühere Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen, Uwe Kunstmann, kommt um eine Gerichtsverhandlung herum, soll aber eine vergleichsweise hohe Geldstrafe zahlen. Das in dem Fall zuständige Amtsgericht...
